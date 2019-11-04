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Давид Сильва может пропустить матч с «Ливерпулем»

10:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник команды Давид Сильва может пропустить матч 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Игрок получил повреждение в игре с «Саутгемптоном» (2:1).

Встреча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится 10 ноября.

— За пять минут до конца матча Давид сказал, что у него боль в мышцах. Всегда, когда у тебя проблемы с мыщцами, восстановление занимает от 10 до 12 дней, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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