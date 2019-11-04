Давид Сильва может пропустить игру с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва получил повреждение в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (2:1). 33-летний испанец получил мышечное повреждение, сообщает The Telegraph.

Из-за него полузащитник пропустит игры против «Аталанты» в Лиге чемпионов (6 ноября) и «Ливерпуля» в английской премьер-лиге (10 ноября).

В текущем сезоне на счету Сильвы 14 матчей за «Сити» во всех турнирах, два гола и пять голевых передач.

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