Давид Сильва может перейти в «Майами»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва с большой долей вероятности перейдет в «Майами», сообщает The Sun. 33-летний футболист должен стать первым громким приобретением в клубе, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Сильва уже подтвердил, что покинет «Манчестер Сити» будущим летом. Новый сезон в МЛС начинается в марте 2020 года, поэтому испанец, если перейдет в «Майами», пропустит по меньшей мере 3 месяца американского чемпионата.

Сильва перешел в «Манчестер Сити» из «Валенсии» в 2010 году. На данный момент испанец провел за клуб 286 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 54 гола.