Давид Сильва готов остаться в «Ман Сити» до конца сезона, несмотря на то, что его контракт кончится в июне

Полузащитник Давид Сильва готов остаться в «Манчестер Сити» до конца сезона-2019/20 в случае, если он будет возобновлен, сообщает The Times.

Контракт 34-летнего испанца с «горожанами» действует до 30 июня 2020 года, однако игрок готов продлить соглашение до августа, поскольку сезон, в случае его возобновления, будет длиться примерно до этого срока. Сильва согласен помочь «Ман Сити» и доиграть чемпионат до конца, после чего планирует покинуть команду. Сообщается, что на него претендуют «Валенсия», в которой тот делал первые шаги в профессиональном футболе, и «Интер Майами».

Сильва перешел в «Манчестер Сити» из «Валенсии» летом 2010 года. На счету испанца 3 гола и 8 результативных передач в 28 матчах за английскую команду в сезоне-2019/20.