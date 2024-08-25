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Райя — о спасении в матче с «Астон Виллой»: «Один из лучших сэйвов в моей жизни»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Арсенала» Давид Райя прокомментировал свой сэйв в матче 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

На 54-й минуте при счете 0:0 после отскока мяча от перекладины Райя упал на газон, а нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс в падении пробивал по воротам, но голкипер успел подняться и в прыжке спас свою команду от гола.

«Я попытался подставить ногу, но мяч попал в штангу, и дальше я просто помню, как в замедленной съемке мяч снова летит в сторону поля. Я просто встаю и вижу, как Уоткинс бьет головой, а потом просто реагирую на это. Главное, что я успел подставить руку, чтобы отбить мяч. Это самое главное. Один из лучших сэйвов в моей жизни? Думаю, да», — приводит слова вратаря пресс-служба «Арсенала».

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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
5
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
6
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
7
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
8
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
9
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
10
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
11
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
13
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
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 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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Брайтон – МЮ
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Кр. Пэлас – Вест Хэм
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Саутгемптон – Нот. Форест
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Тоттенхэм – Эвертон
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