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Сегодня, 06:39

Давид Моейс прокомментировал поражение «Вест Хэма» от «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Вест Хэма» Давид Мойес поделился мнением о поражении в 12-м туре АПЛ против «Ливерпуля» (0:1).

«Мы давили на «Ливерпуль», мы создали множество шансов. Не забили пенальти. Если мы будем играть подобным образом все время, до побед было бы много больше. Но на «Энфилде» заработать результат и впрямь сложно. Но мы были близки», — цитирует тренера BBC Sport.

«Ливерпуль» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 очками в 10 матчах, «Вест Хэм» идет на 13-й строчке с 11 очками в 11 играх.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 МЮ 10 6 1 3 15-15 19
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
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38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 2 : 0
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Брентфорд

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Манчестер Сити

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Бернарду Силва

Манчестер Сити

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Арсенал

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