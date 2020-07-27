Давид Луиз установил антирекорд АПЛ: после его фолов в сезоне назначено 5 пенальти

Защитник «Арсенала» Давид Луиз стал автором антирекорда английской премьер-лиги, сообщает Sportsmole. Из-за фолов бразильского защитника в сезоне-2019/20 в ворота лондонцев было назначено пять пенальти.

Рекордный пятый 11-метровый был назначен в игре заключительного 38-го тура АПЛ «Арсенал» — «Уотфорд» (3:2).

Давид Луиз сбил в штрафной Дэнни Уэлбека, и Трой Дини реализовал 11-метровый удар.

Ранее за его фолы назначались пенальти в игре первого круга с «Уотфордом», а также в матчах с «Челси», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».