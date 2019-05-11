Давид Луиз: "У меня все еще амбиции молодого игрока"

Защитник "Челси"​ Давид Луиз после подписания нового контракта отметил, что у него все еще амбиции молодого игрока. Бразилец продлил соглашение до 2021 года.

– Счастлив быть тут и рад возможности остаться, - цитирует пресс-служба УЕФА Луиза. - Я люблю этот клуб, у меня все еще амбиции молодого игрока. Для меня много значит пройти в финал еврокубка, и у нас есть возможность оказаться в тройке сильнейших в АПЛ в этом сезоне, и я буду продолжать стараться изо всех сил, чтобы помочь команде.