Давид Луиз: "У меня все еще амбиции молодого игрока"

Защитник "Челси" Давид Луиз после подписания нового контракта отметил, что у него все еще амбиции молодого игрока. Бразилец продлил соглашение до 2021 года.
– Счастлив быть тут и рад возможности остаться, - цитирует пресс-служба УЕФА Луиза. - Я люблю этот клуб, у меня все еще амбиции молодого игрока. Для меня много значит пройти в финал еврокубка, и у нас есть возможность оказаться в тройке сильнейших в АПЛ в этом сезоне, и я буду продолжать стараться изо всех сил, чтобы помочь команде.
Дополнительная информация
https://www.chelseafc.com/ru/news/2019/05/10/david-luiz-signs-new-chelsea-contract?cardIndex=0-0
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