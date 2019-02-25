Давид Луиз: "Сказал Кепе, что нужно уважать решение тренера"

Защитник "Челси" Давид Луиз рассказал, о чем говорил с вратарем Кепой Аррисабалагой в конце дополнительного времени финала Кубка лиги с "Манчестер Сити". Напомним, голкипер со скандалом отказался уходить на замену и остался доигрывать матч, приняв участие и в серии пенальти, которую проиграл.

– Я только сказал ему, что мы должны уважать решение тренера, – цитирует AFP Луиза. – Но я не знал, почему тренер хотел его заменить: из-за травмы или из своих тактических соображений. Просто не знал.