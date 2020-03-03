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Давид Луиз: «С тех пор, как пришел Артета, у «Арсенала» все хорошо»

08:54
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз подвел итоги матча 1/8 финала против «Портсмута» (2:0).

— Я думаю, что важно выполнять работу, которую мы делаем каждый день, — цитирует Луиза BBC Sport. — С тех пор, как пришел Артета, у нас все хорошо.

Я доволен командой и молодыми ребятами, у них отличный менталитет и понимание того, что нужно делать на высоком уровне. Мы должны быть готовы реагировать и понимать футбол.

Я говорю молодым парням, что они получают отличную возможность в большом клубе. Я самый старший в команде, но внутри моего сердца молод навсегда!

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