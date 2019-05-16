Давид Луиз рассказал о том, как Абрамович любит "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз уверен, что владелец "синих" Роман Абрамович по-прежнему любит команду и хочет выиграть с ней всевозможные титулы, информирует The Sun.

Ранее 32-летний бразилец продлил контракт с "Челси" до лета 2021 года.

– У меня была возможность поговорить с ним на прошлой неделе, чтобы обсудить мое будущее в команде. Он просто обожает "Челси" и всех, кто там находится. Мистер Абрамович хочет выиграть все и сделать для команды все возможное. Безусловно, сейчас перед ним стоит трудная задача, но он готов принимать участие в развитии "Челси" и делать клуб лучше, – приводит слова Луиза The Sun.