Давид Луиз рассказал, кто главный шутник в раздевалке "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз рассказал, кто из игроков команды ведет себя громче всех в раздевалке и больше всего шутит.

– Самый главный шутник в раздевалке – Антонио Рюдигер, он сумасшедший, забавный, счастливый и из тех, кто любит пошутить. А самый громкий – нападающий Гонсало Игуаин, – приводит официальный сайт "Челси" слова Луиза. – Тише всех в раздевалке команды себя ведет полузащитник Н`Голо Канте, а самый активный в соцсетях – нападающий Виллиан.

В прошлом сезоне Луиз сыграл в составе "Челси" 50 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.