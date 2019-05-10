21:11 | Футбол — Англия

Давид Луиз продлил контракт с "Челси"

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Защитник "Челси" Давид Луиз продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.

 

32-летний бразилец в текущем сезоне провел 48 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Его команда пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с "Арсеналом".

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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