Давид Луиз продлил контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.

This geezer has signed a new contract! 📝



Congratulations, @DavidLuiz_4! 👏 – Chelsea FC (@ChelseaFC) 10 мая 2019 г.

32-летний бразилец в текущем сезоне провел 48 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи. Его команда пробилась в финал Лиги Европы, где сыграет с "Арсеналом".

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