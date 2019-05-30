Давид Луиз предлагает Месси и Роналду в качестве замены Азару

Защитник "Челси" Давид Луиз пошутил по поводу возможной замены Эдену Азару. По его словам, лондонцам стоит приобрести пятикратных обладателей "Золотого мяча" Лионеля Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса". Ранее сообщалось, что бельгиец, скорее всего, покинет клуб этим летом. Это подтвердил и сам Азар после вчерашнего финала Лиги Европы против "Арсенала" (4:1), в котором игрок сделал дубль.

- Давайте подпишем Месси и Роналду, - цитирует Daily Mail Давида Луиза. - Посмотрим, как все будет. Желаю им всего лучшего.

Азар - потрясающий друг и потрясающий игрок. Нам будет его не хватать, если он уйдет. Мы начали играть вместе давно, когда оба были очень мололы, и сейчас он игрок, которого знает весь мир.

Если его решение будет лучше для него, я просто пожелаю ему удачи, потому что он ее заслуживает.