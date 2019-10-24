Давид Луиз пока не собирается возвращаться в Бразилию

Защитник «Арсенала» Давид Луиз опроверг информацию СМИ о возможном возвращении в чемпионат Бразилии. На родине футболист играл до 2007 года, после чего уехал в Европу, где до «Арсенала» защищал цвета «Бенфики», «Челси» и «ПСЖ».

— Сейчас у меня нет такого плана. Я не ставлю это своей целью, — цитирует Daily Mail Давида Луиза. — Но мы никогда не можем быть уверенными, футбол меняется очень быстро. Я рад следить за прогрессом бразильского футбола. Жорже Жезуш работает во «Фламенго», выдающиеся игроки вроде Фелипе, Рафиньи, Жерсона, Гагибол вернулись и блистают как и в первое время в «Сантосе».

Так что я безусловно рад за наш футбол. Я рад росту качества. но у меня двухлетний контракт с «Арсеналом», я полон амбиций, и мои цели связаны с «Арсеналом».