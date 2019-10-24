Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Давид Луиз пока не собирается возвращаться в Бразилию

17:38
Теги:

Защитник «Арсенала» Давид Луиз опроверг информацию СМИ о возможном возвращении в чемпионат Бразилии. На родине футболист играл до 2007 года, после чего уехал в Европу, где до «Арсенала» защищал цвета «Бенфики», «Челси» и «ПСЖ».

— Сейчас у меня нет такого плана. Я не ставлю это своей целью, — цитирует Daily Mail Давида Луиза. — Но мы никогда не можем быть уверенными, футбол меняется очень быстро. Я рад следить за прогрессом бразильского футбола. Жорже Жезуш работает во «Фламенго», выдающиеся игроки вроде Фелипе, Рафиньи, Жерсона, Гагибол вернулись и блистают как и в первое время в «Сантосе».

Так что я безусловно рад за наш футбол. Я рад росту качества. но у меня двухлетний контракт с «Арсеналом», я полон амбиций, и мои цели связаны с «Арсеналом».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир