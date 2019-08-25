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Давид Луиз — о пенальти в ворота «Арсенала»: «Салах признался, что не чувствовал контакта»

12:50
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз после матча 3-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3) рассказал, о чем пообщался с нападающим Мохаммедом Салахом во время игры.

— Второй гол «Ливерпуля», забитый с пенальти, убил игру — заявил Луиз в интервью Sky Sports. — Не могу согласиться, что 11-метровый был бесспорный. Одно дело, когда я рву футболку соперника, другое — когда слегка прихватываю. Я общался с Салахом об этом моменте, и он признался, что не чувствовал контакта.

Эпизод случился на 48 минуте встречи. Луиз придержал Салаха за футболку в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который реализовал сам Мохаммед.

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