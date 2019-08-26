Давид Луиз намерен вернуть чемпионство «Арсеналу»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз рассказал, какую цель преследует со своим новым клубом.

— У нынешней команды есть громадный потенциал, он способна вывести «Арсенал» на прежний уровень — заявил Луиз в интервью Sky Sports. — Я приехал сюда, чтобы вернуть «Арсеналу» чемпионское звание. Я знаю, что будет тяжело, но и в предыдущих командах легко тоже не было. Убежден, что мы будем бороться за чемпионство до самого конца.

Давид Луиз перешел в «Арсенал» из «Челси» летом 2019 года. На данный момент «канониры» с 6 очками занимают 3 место в таблице.