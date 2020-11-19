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Давид Луиз на тренировке «Арсенала» ударил Себальоса в лицо

22:18
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Защитник «Арсенала» Давид Луиз на тренировке ударил партнера по команде Дани Себальоса в лицо, сообщает Give me Sport со ссылкой на The Athletic.

По сведениям источника, после жесткого стыка Давид Луис вспылил и ударил Себальоса в нос. Хавбек после удара упал на газон, у него пошла кровь. После этого игроки пытались устроить потасовку, однако обоих разняли и отправили по домам.

В текущем сезоне 33-летний бразилец провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и заработал желтую карточку. На счету 24-летнего испанца 11 матчей и один ассист.

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