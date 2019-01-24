Давид Луиз: "Критики Жоржинью не понимают футбол"

Защитник "Челси" Давид Луиз предположил, что его одноклубника и полузащитника Жоржинью​ критикуют люди, которые ничего не понимают в футболе, сообщает Football Italia. 31-летний бразилец подчеркнул, что работа хавбека не состоит в голах и голевых передачах.

Жоржинью забил только один гол за 26 матче в футболке "Челси". Многие болельщики критикуют спортсмена за низкую результативность.

– Люди могут иметь свое мнение, но лучше, когда они делают это с большим уважением. Некоторые критики Жоржинью не понимают в футболе. Он отличный игрок. Когда ты играешь за "Челси", большую команду, ты должен понимать, что все будут критиковать тебя. Но когда дела идут хорошо, все хлопают в ладоши.

Жоржинью выступал за сборную Италии, он играл за "Наполи", но ему нужно еще привыкнуть к "Челси". Это его первый сезон в Англии – и это никогда не бывает легким для всех – но он делает потрясающую работу, – приводит слова Луиза Football Italia/

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