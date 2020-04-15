Давид Луиз: «Клуб присылает план тренировок, нам есть чем заняться на карантине»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз рассказал о том, как переживает карантин в связи с пандемией коронавируса. Бразилец отметил, что старается поддерживать себя в форме.

— В этой ситуации очень важна эмоциональная составляющая, — цитирует L'Equipe Луиза. — Я очень рад, потому что нахожусь в постоянном контакте со всеми. Каждый день я стараюсь делиться своей энергией с людьми. Клуб присылает нам план тренировок. Нам есть чем заняться в карантине, мы адаптируемся к новым условиям. Мы продолжаем работать, поддерживаем дисциплину, хорошо питаемся.