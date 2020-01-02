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Давид Луиз: «Арсенал» будет творить большие дела в будущем»

07:18

Защитник «Арсенала» Давид Луиз прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 21-го тура АПЛ. Лондонцы выиграли дома впервые с октября прошлого года.

— Прекрасные ощущения, — цитирует бразильца официальный сайт лиги. — Во втором тайме мы проявили зрелость. Нам нужно честно признать, что физически не готовы. Поэтому должны играть с душой.

Команда в таком положении, что многое будет меняться, нельзя за несколько дней перейти на максимальный уровень. Мы будем творить большие дела в будущем, но не сразу.

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