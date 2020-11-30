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Давид Луис после матча с «Вулверхэмптоном» поддержал Хименеса, которого доставили в больницу после их столкновения

06:23
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Защитник «Арсенала» Давид Луис поддержал форварда «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса после матча 10-го тура чемпионата Англии.

Оба игрока столкнулись головами на пятой минуте встречи, в результате чего Хименес потерял сознание. Форварда доставили в больницу, где он пришел в себя.

«Печальный день для нас! Мы должны сражаться вместе до конца! Также здесь хочу поблагодарить вас за все сообщения и попросить всех помолиться за Рауля Хименеса! Поправляйся скорее, брат» — написал Луис в Instagram.

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