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«Давай, Мо!» Ловрен показал, как поддерживает Салаха в матче «Ливерпуль» — «МЮ»

21:40
Сторис Деяна Ловрена. Фото Instagram
Сторис Деяна Ловрена. Фото Instagram
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен в своем Instagram поддержал форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который участвовал в матче 19-го тура АПЛ с «МЮ» (0:0).

Хорват опубликовал в сторис фотографию, на которой он смотрит встречу команд.

«Давай, Мо!» — подписал снимок Ловрен.

Напомним, футболисты вместе выступали в «Ливерпуле», до того, как Ловрен перешел в «Зенит»

Сторис Деяна Ловрена. Фото Instagram
Сторис Деяна Ловрена. Фото Instagram

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