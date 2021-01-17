Защитник «Зенита» Деян Ловрен в своем Instagram поддержал форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который участвовал в матче 19-го тура АПЛ с «МЮ» (0:0).

Хорват опубликовал в сторис фотографию, на которой он смотрит встречу команд.

«Давай, Мо!» — подписал снимок Ловрен.

Напомним, футболисты вместе выступали в «Ливерпуле», до того, как Ловрен перешел в «Зенит»