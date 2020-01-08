Даррен Флетчер: «Сульшер мог просто набрать игроков, но он хочет построить «МЮ» на будущее»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поддержал главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. По его словам, норвежец строит команду на будущее.

— Уле Гуннар Сульшер мог быть эгоистичным и просто набрать игроков для быстрого результата, — цитирует TalkSport Флетчера. — Но он хочет построить «Манчестер Юнайтед» на долгосрочную перспективу, он выбрал сложный путь.

Его нужно уважать за это. Вероятно, это будет очень больно, но я верю, что если мы продолжим этот процесс, то оглянемся назад и подумаем: «Да, мы приняли эту боль, но посмотрите, где мы сейчас находимся благодаря этим решениям».

Мы лишились Поля Погба, и теперь наш главный актив — контратаки, и это сложный период для Сульшера. Это реальность, и мы должны ее принять. Но поверьте мне, все станет лучше.