Флетчер: «Я буду главным тренером «МЮ» в матче с «Брайтоном», а дальше посмотрим»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер после ничьей с «Брайтоном» (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии поделился мнением о своей новой работе.

«Это потрясающий опыт. Я разочарован тем, что мы не выиграли, и не могу этого скрыть, но с точки зрения опыта руководства командой, подготовки, болельщиков, поддержки — это было удовольствие, это была честь. Что будет дальше? Я поговорил с руководством, и я буду главным тренером в матче с «Брайтоном», а дальше посмотрим. Игра за игрой», — цитирует BBC Флетчера.

В понедельник, 5 января, «МЮ» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера команды.

«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Матч 1/32 финала КуБКА Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» состоится в воскресенье, 11 января. Начало игры — 19:30 по московскому времени.