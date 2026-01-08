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8 января, 03:57

Флетчер: «Я буду главным тренером «МЮ» в матче с «Брайтоном», а дальше посмотрим»

Евгений Козинов
Корреспондент
Даррен Флетчер.
Фото Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер после ничьей с «Брайтоном» (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии поделился мнением о своей новой работе.

«Это потрясающий опыт. Я разочарован тем, что мы не выиграли, и не могу этого скрыть, но с точки зрения опыта руководства командой, подготовки, болельщиков, поддержки — это было удовольствие, это была честь. Что будет дальше? Я поговорил с руководством, и я буду главным тренером в матче с «Брайтоном», а дальше посмотрим. Игра за игрой», — цитирует BBC Флетчера.

В понедельник, 5 января, «МЮ» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера команды.

«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Матч 1/32 финала КуБКА Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» состоится в воскресенье, 11 января. Начало игры — 19:30 по московскому времени.

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Даррен Флетчер
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
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