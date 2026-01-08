Флетчер: «Я буду главным тренером «МЮ» в матче с «Брайтоном», а дальше посмотрим»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер после ничьей с «Брайтоном» (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии поделился мнением о своей новой работе.
«Это потрясающий опыт. Я разочарован тем, что мы не выиграли, и не могу этого скрыть, но с точки зрения опыта руководства командой, подготовки, болельщиков, поддержки — это было удовольствие, это была честь. Что будет дальше? Я поговорил с руководством, и я буду главным тренером в матче с «Брайтоном», а дальше посмотрим. Игра за игрой», — цитирует BBC Флетчера.
В понедельник, 5 января, «МЮ» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера команды.
«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ.
Матч 1/32 финала КуБКА Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» состоится в воскресенье, 11 января. Начало игры — 19:30 по московскому времени.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Борнмут
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|0-0
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7
|Сандерленд
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|0
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|0-0
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8
|Брайтон
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|0-0
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Челси
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|0-0
|0
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11
|Фулхэм
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|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0
|0-0
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14
|Лидс
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
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|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
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|0
|0-0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
|0-0
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20
|Халл Сити
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|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -