Флетчер: «Разочарован тем, что «МЮ» не выиграл у «Брайтона»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер прокомментировал ничью с «Брайтоном» (2:2) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Разочарован тем, что мы не выиграли. Мы сделали более чем достаточно для победы, учитывая моменты, удары, два мяча были выбиты с линии ворот. Когда ведешь 2:1, хочется довести игру до конца и попытаться забить еще один гол. Честно говоря, у «Бернли» была отличная концовка, мы мало что могли с этим поделать. Проигрывать 1:0 в первом тайме, выйти на поле и показать характер во втором тайме, чтобы повести 2:1, а затем пропустить гол и не суметь забить третий, чтобы в итоге выиграть 3:2 — вот что действительно разочаровывает. Игроки выложились на полную, старались, проявляли самоотдачу. Видно, что игроки какое-то время привыкли играть по другой системе, адаптироваться непросто, и это нормально, учитывая возникающие трудности», — цитирует BBC Флетчера.

В понедельник, 5 января, «МЮ» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера команды.

«Манчестер Юнайтед» набрал 32 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ.