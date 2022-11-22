Бывший форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» Даррен Бент прокомментировал расторжение контракта «Манчестер Юнайтед» и нападающего Криштиану Роналду.

«Жаль, что все так закончилось. Роналду — один из величайших игроков, что мы когда-либо видели. Но Эрик тен Хаг никак не мог позволить ему вернуться в раздевалку», — написал Бент в Twitter.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил, что 27-летний португальский форвард немедленно покидает команду после расторжения соглашения по обоюдному согласию.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за английский клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.