Дармиан и Валенсия выбыли на несколько недель, Рохо восстановился после травмы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом Sky Sports сообщил главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер, не уточнив характер повреждения итальянца, который в нынешнем сезоне провел всего шесть матчей за команду. Также на несколько недель выбыл эквадорец Антонио Валенсия, на счету которого пять встреч в составе "МЮ" в этом сезоне.

В то же время из Аргентины вернулся защитник Маркос Рохо, который прошел реабилитацию после травмы и тренировался без ограничений несколько дней.