Данкан Фергюсон будет руководить «Эвертоном» до конца сезона

Данкан Фергюсон останется исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» до конца сезона, сообщает официальный Twitter клуба. Ассистенты Джон Эббрелл, Фрэнсис Джефферс и тренер вратарей Алан Келли останутся в его штабе.

Фергюсон принял команду в начале декабря после отставки Марку Силвы. Под его руководством ливерпульцы победили «Челси» со счетом 3:1. В таблице АПЛ «Эвертон» занимает 14-е место в таблице.