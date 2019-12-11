Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Данкан Фергюсон будет руководить «Эвертоном» до конца сезона

20:03

Данкан Фергюсон останется исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона» до конца сезона, сообщает официальный Twitter клуба. Ассистенты Джон Эббрелл, Фрэнсис Джефферс и тренер вратарей Алан Келли останутся в его штабе.

Фергюсон принял команду в начале декабря после отставки Марку Силвы. Под его руководством ливерпульцы победили «Челси» со счетом 3:1. В таблице АПЛ «Эвертон» занимает 14-е место в таблице.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир