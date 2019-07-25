Дани Себальос решил перейти в "Арсенал" из-за Эмери

Новичок "Арсенала" Дани Себальос сообщил, что главный тренер лондонцев Унаи Эмери стал главным фактором в его решении перейти в лондонский клуб. "Арсенал" взял хавбека в аренду у "Реала" до конца сезона.

- Тренер был ключевым моментом в моем решении присоединиться к столь сильному клубу, - сказал Себальос в интервью клубной пресс-службе. - Он испанец и знает меня по другим клубам. Я рад, что могу помочь "Арсеналу" достичь целей.

Эмери очень много внимания уделяет тактике, и это поможет мне улучшить мой выбор позиции. Мы оба сделаем все, чтобы я стал более сильным футболистом.