Дани Себальос: «Обамеянг очень похож на Роналду»

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос сравнил нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с Роналду.

— Обамеянг очень похож на Роналду, когда тот был в «Реале», — приводит слова Себальоса Goal. — У него сумасшедшее голевое чутье, он всегда находится в голевой ситуации. Но для меня Ляказетт — лучше всех. Уверен, он еще принесет «Арсеналу» немало пользы.

Напомним, Себальос перешел в «Арсенал» из «Реала» летом текущего года. Он провел 4 матча за «канониров» и отметился двумя голевыми передачами.