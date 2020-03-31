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Дани Себальос не хочет оставаться в «Арсенале» еще на один сезон

09:44
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос не намерен проводить в «Арсенале» еще один сезон на правах аренды, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 23-летний испанец хочет вернуться в Испанию после того, как сезон-2019/20 будет доигран. Сообщается, что игрок предпочитает провести сезон-2020/21 в аренде в «Бетисе», где видит себя игроком стартового состава.

В сезоне-2019/20 Себальос провел за «Арсенал» 24 матча, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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