Дани Алвес поздравил Александер-Арнольда с победой «Ливерпуля» в Кубке Англии

Защитник «Барселоны» Дани Алвес поздравил защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда с победой в финале Кубка Англии с «Челси» (0:0, 6:5 — по пенальти).

«Поздравляю, приятель. Высший уровень», — написал Алвес в социальных сетях.

«Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии в восьмой раз. Мерсисайдцы в 36 матчах набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Лидером является «Манчестер Сити» (89).