Далот рассказал о требованиях Аморима к игрокам «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Диогу Далот рассказал, что требует от футболистов новый главный тренер клуба Рубен Аморим.

«Послание было ясным с самого начала: если вы хотите добиться успеха и прогресса, вам придется идти на жертвы. Это касается не только футбола, но и жизни. Если вы хотите добиться успеха, вам придется много работать и терпеть. Если ты хочешь добиться успеха в этом клубе, то должен идти на жертвы и, если ты готов делать это с нами, мы будем хорошей командой. Если не готов, для тебя здесь нет места» — приводит слова Далота Goal.

«В матче с «Сити» я впервые почувствовал, что мы эмоционально контролируем ситуацию. Мы чувствовали, что можем выиграть в любой момент», — добавил Далот.

В матче 16-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1. В составе «красных дьяволов» голами отметились полузащитник Бруну Фернандеш и вингер Амад Диалло. В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место с 22 очками.