Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин разочарован поражением от «Ливерпуля»? в 3-м туре чемпионата Англии (1:3). По его словам, команду подвела реализация.

— Думаю, что благодаря моментам, которые мы создавали, я чувствовал, что у нас есть шансы на ничью или победу в матче, — цитирует BBC Бельерина. — Когда ты приезжаешь в Ливерпуль, должен забивать свои моменты и не совершать ошибок, которые мы сделали. Мы были намного эффективнее в других играх против «Ливерпуля». Сегодня дали им хороший бой, но разочарованы. Хотя мы становимся лучше с каждым днем.