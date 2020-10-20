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Daily Mail: полиция начала проверку из-за угроз Пикфорду

08:28
Джордан Пикфорд и Виргил ван Дейк. Фото Reuters
Джордан Пикфорд и Виргил ван Дейк. Фото Reuters
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Полиция начала расследование после угроз в адрес голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда, сообщает Daily Mail.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк получил травму колена в начале первого тайма матча против «Эвертона» (2:2) в результате столкновения с Пикфордом, при этом арбитр не зафиксировал нарушения в этом эпизоде. Позже «Ливерпуль» сообщил, что голландцу придется перенести операцию.

После матча Пикфорд получил серию сообщений в Twitter с угрозами. Полиция пообещала привлечь виновных к ответственности.

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