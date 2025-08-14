Футбол
14 августа, 23:30

Daily Mail: «Ньюкасл» будет штрафовать Исака в случае пропуска матчей

Алина Савинова

«Ньюкасл» применит штрафные санкции к форварду Александеру Исаку, если игрок будет бойкотировать матчи, сообщает Daily Mail.

Ранее появилась информация, что 25-летний футболист не собирается выходить на поле в стартовом матче АПЛ сезона-2025/26 против «Астон Виллы». Он хочет ускорить свой трансфер в «Ливерпуль».

Как отмечает источник, Исак отказывается даже тренироваться с командой «Ньюкасла». В клубе разочарованы поведением нападающего. Футболиста начнут штрафовать в случае пропуска матчей.

Ранее «Ньюкасл» отклонил заявку на трансфер Исака со стороны «Ливерпуля», который предложил около 130 миллионов евро.

Исак выступает за «Ньюкасл» с августа 2022 года. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.

    15.08.2025

