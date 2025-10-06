Daily Mail: «Ноттингем» может уволить Постекоглу и пригласить Силву

«Ноттингем» рассмотрит вопрос с увольнением главного тренера Анге Постекоглу, сообщает Daily Mail Sport.

По информации источника, поражение от «Ньюкасла» (0:2) в 7-м туре чемпионата Англии заставило руководство «Ноттингема» всерьез задуматься по поводу будущего 60-летнего специалиста в команде. Во время перерыва на матчи сборных владелец клуба Эвангелос Маринакис планирует провести переговоры с Постекоглу.

Отмечается, что «Ноттингем» заинтересован в кандидатуре Марку Силвы на пост нового главного тренера, у которого в конце сезона-2025/26 истечет контракт с «Фулхэмом», однако официальное предложение о переходе специалиста раньше этого времени маловероятно из-за высокой суммы отступных.

Постекоглу возглавил «Ноттингем» 9 сентября. Под его руководством команда набрала 5 очков за 7 матчей и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.