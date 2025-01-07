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Сегодня, 21:15

Daily Mail: Илон Маск хочет купить «Ливерпуль»

Отец Илона Маска рассказал о желании сына купить «Ливерпуль»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Илон Маск.
Фото Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск хотел бы приобрести «Ливерпуль», заявил отец миллиардера Эррол Маск.

«Говорил ли Илон о желании купить «Ливерпуль»? Не могу это комментировать. Они поднимут цену», — со смехом ответил Эррол Маск на вопрос от Daily Mail.

Однако позже Маск-старший признался, что его сын хотел бы приобрести клуб.

«Да. Но это не значит, что он его его купит. Конечно, он хотел бы. Любой бы захотел, и я тоже!» — добавил отец предпринимателя.

Также он рассказал о связи семьи с городом: «Его бабушка родилась в Ливерпуле. У нас были там родственники, и нам повезло знать многих из «Битлз», потому что они выросли вместе с некоторыми членами моей семьи. Так что мы связаны с Ливерпулем, понимаете?».

С 2010 года «Ливерпуль» принадлежит американской компании «Fenway Sports Group», которая занимается спортивными инвестициями.

После 19 матчей текущего сезона «Ливерпуль» с 46 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота на 6 баллов опережает «Арсенал» и «Ноттингем Форест», имея одну игру в запасе.

ФК Ливерпуль
Илон Маск
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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