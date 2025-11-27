Daily Mail: Слоту не грозит отставка с поста главного тренера «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот продолжит работу на своем посту, сообщает Daily Mail.

Руководство клуба поддерживает нидерландского специалиста и не собирается его увольнять. В последних 12 матчах во всех турнирах мерсисайдцы потерпели 9 поражений.

После 12 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает 12-е место в таблице. В общем этапе Лиги чемпионов клуб располагается на 13-й строчке — 9 очков после 5 матчей.

В следующей игре «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом» в 13-м туре АПЛ 30 ноября.