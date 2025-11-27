Daily Mail: Слоту не грозит отставка с поста главного тренера «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот продолжит работу на своем посту, сообщает Daily Mail.
Руководство клуба поддерживает нидерландского специалиста и не собирается его увольнять. В последних 12 матчах во всех турнирах мерсисайдцы потерпели 9 поражений.
После 12 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает 12-е место в таблице. В общем этапе Лиги чемпионов клуб располагается на 13-й строчке — 9 очков после 5 матчей.
В следующей игре «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом» в 13-м туре АПЛ 30 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|38
|26
|7
|5
|71-27
|85
|
2
|Ман. Сити
|38
|23
|9
|6
|77-35
|78
|
3
|МЮ
|38
|20
|11
|7
|69-50
|71
|
4
|Астон Вилла
|38
|19
|8
|11
|56-49
|65
|
5
|Ливерпуль
|38
|17
|9
|12
|63-53
|60
|
6
|Борнмут
|38
|13
|18
|7
|58-54
|57
|
7
|Сандерленд
|38
|14
|12
|12
|42-48
|54
|
8
|Брайтон
|38
|14
|11
|13
|52-46
|53
|
9
|Брентфорд
|38
|14
|11
|13
|55-52
|53
|
10
|Челси
|38
|14
|10
|14
|58-52
|52
|
11
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|47-51
|52
|
12
|Ньюкасл
|38
|14
|7
|17
|53-55
|49
|
13
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|47-50
|49
|
14
|Лидс
|38
|11
|14
|13
|49-56
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|41-51
|45
|
16
|Нот. Форест
|38
|11
|11
|16
|48-51
|44
|
17
|Тоттенхэм
|38
|10
|11
|17
|48-57
|41
|
18
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|46-65
|39
|
19
|Бернли
|38
|4
|10
|24
|38-75
|22
|
20
|Вулверхэмптон
|38
|3
|11
|24
|27-68
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|0 : 3
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|2 : 0
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|2 : 1
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|1 : 0
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|17
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|33
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|35
|1
|9
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