Daily Express: «Арсенал» предложил контракт Кюрзава

«Арсенал» сделал предложение защитнику «ПСЖ» Левену Кюрзаве, сообщает Daily Express.

По информации источника, «канониры» предложили соглашение 27-летнему французу, чей контракт с парижским клубом действует до конца июня 2020 года. Заканчивающийся контракт с «ПСЖ» позволяет Кюрзаве вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось, что в игроке также заинтересованы «Барселона» и «Севилья».

В текущем сезоне Кюрзава сыграл в 23 матчах, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.