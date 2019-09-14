В субботу, 14 сентября, состоятся три европейских матча. «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Лестера», «Барселона» примет «Валенсию», а соперник «Локомотива» в Лиге чемпионов «Байер» отправится в гости к дортмундской «Боруссии». Предлагаем ставки на эти встречи от журналиста «СЭ» Кирилла Бурдакова.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: «Лестер» не проиграет

— «МЮ» в начале сезона находится в непростой ситуации. В первом туре был обыгран"Челси" со счетом 4:0. Но три следующих матча показали, что у «МЮ» не все хорошо. А «Лестер» — самая интересная английская команда не из топ-6, у которой очень неплохой подбор исполнителей.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Лестер» не проиграет Х2 — 2,00.

«Барселона» — «Валенсия»: «Барселона» забьет не меньше 3 мячей

— Хочу отметить, что потери"Барселоны" перед матчем не ограничиваются одним Месси. Суарес, скорее всего, также не выйдет на игру. Команда посредственно начала сезон — поражение в Бильбао и ничья с «Осасуной».

Но в единственном домашнем матче показала что по-прежнему грозная сила, «Бетис» был разнесен 5:2. «Валенсия» идет вровень с «Барселоной» в таблице, имеет всего двапропущенных мяча. Сделаю рискованную ставку — «Барса» забьетмного, как минимум три мяча

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Количество голов КОМ1 3 и более» — 2,40

«Боруссия» Д — «Байер»: команды забьют 4-5 голов

— Обе команды сильны своей атакой, что показали в первых двух турах. Думаю, матч получится довольно результативным. В шести встречах, которые эти клубы суммарно провели, всего однажды было забито меньше четырех голов.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на количество голов: 4-5 — 2,60

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией «Победная серия» от БК «Лига Ставок» — букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения «Максимальная отдача» новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

Все подробности предложения «Максимальная отдача», а также всей акции «Победная серия» — на сайте БК «Лига Ставок».