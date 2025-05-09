COPE: «Ливерпуль» недоволен досрочным уходом Трента в «Реал»
«Ливерпуль» потребует от «Реала» компенсацию за досрочный уход защитника Трентаа Александра-Арнолда, сообщает COPE.
По информации издания, мерсисайдцы недовольны тем, что 26-летний защитник покинул расположение клуба 14 июня, хотя его контракт истекал 30 июня. «Реал» собирается задействовать игрока в клубном чемпионате мира. Первый матч мадридцы сыграют 18 июня с «Аль-Хилялем».
Александр-Арнолд сообщил об уходе из «Ливерпуля» 5 мая. За клуб он провел 352 матча, забил 23 гола и сделал 92 результативные передачи.
Новости