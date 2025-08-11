Цимикас может покинуть «Ливерпуль». Защитником интересуется «Ноттингем Форест»

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может покинуть клуб, сообщает Echo.

По сведениям источника, 29-летний грек готов уйти после того, как его не включили в заявку на Суперкубок Англии. К игроку проявляет интерес «Ноттингем Форест».

В сезоне-2024/25 Цимикас провел 29 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.