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Сегодня, 19:39

«МЮ» — худший европейский клуб топ-лиг по трансферному балансу за последние 10 лет

«МЮ» стал худшим клубом топ-лиг Европы по трансферному балансу за последнее десятилетие
Карен Саркисян
Корреспондент

Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал трансферные балансы европейских клубов из топ-чемпионатов за последнее десятилетие.

CIES учитывал покупки и продажи клубов из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, начиная с летнего трансферного окна 2012 года.

Худшим клубом по трансферному балансу стал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб потратил на покупку игроков 1,545 миллиарда евро, а на продаже заработал 470 миллионов евро. Таким образом, баланс клуба составил минус 1,075 миллиарда евро.

Второе место в рейтинге CIES занял «Манчестер Сити» с балансом в минус 984 миллиона евро. На третьей позиции расположился «ПСЖ» — минус 941 миллион евро.

Далее идет «Барселона» с балансом минус 650 миллионов евро и «Арсенал» с балансом минус 583 миллиона евро.

Источник: https://www.football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2021/wp367/en/
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
19
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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