«МЮ» стал худшим клубом топ-лиг Европы по трансферному балансу за последнее десятилетие

Международный центр спортивных исследований (CIES) подсчитал трансферные балансы европейских клубов из топ-чемпионатов за последнее десятилетие.

CIES учитывал покупки и продажи клубов из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, начиная с летнего трансферного окна 2012 года.

Худшим клубом по трансферному балансу стал «Манчестер Юнайтед». Английский клуб потратил на покупку игроков 1,545 миллиарда евро, а на продаже заработал 470 миллионов евро. Таким образом, баланс клуба составил минус 1,075 миллиарда евро.

Второе место в рейтинге CIES занял «Манчестер Сити» с балансом в минус 984 миллиона евро. На третьей позиции расположился «ПСЖ» — минус 941 миллион евро.

Далее идет «Барселона» с балансом минус 650 миллионов евро и «Арсенал» с балансом минус 583 миллиона евро.