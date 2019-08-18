Чудовищный промах экс-игрока «Ливерпуля». Видео

В матче третьего тура Чемпионшипа «Стоук Сити» дома сыграл вничью с «Дерби Каунти» — 2:2. Полузащитник хозяев и бывший игрок «Ливерпуля» Джозеф Аллен отметился чудовищным промахом, пробив с нескольких метров в штангу.

Se consagra Joe Allen... pic.twitter.com/QBpIbG7MA8 — Ruan Marques (@ruanmarques__) August 17, 2019

«Стоук» набрал лишь 1 очко в 3 турах и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Джозеф Аллен в этих матчах не отметился результативными действиями.