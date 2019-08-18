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Чудовищный промах экс-игрока «Ливерпуля». Видео

02:02
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В матче третьего тура Чемпионшипа «Стоук Сити» дома сыграл вничью с «Дерби Каунти» — 2:2. Полузащитник хозяев и бывший игрок «Ливерпуля» Джозеф Аллен отметился чудовищным промахом, пробив с нескольких метров в штангу.

«Стоук» набрал лишь 1 очко в 3 турах и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Джозеф Аллен в этих матчах не отметился результативными действиями.

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