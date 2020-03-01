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Чонг отверг новое предложение «Манчестер Юнайтед» продлить контракт

09:44
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг отклонил новое предложение клуба о продлении контракта. 20-летний голландец намерен покинут «МЮ» летом, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

Чонг должен подписать соглашение с «Интером». Стороны практически договорились об условиях личного контракта футболиста.

В сезоне-2019/20 Чонг провел за «МЮ» 17 матчей, в которых отличился 7 голами и 5 результативными передачами. Контракт голландца с «красными дьяволами» истекает в конце июня 2020 года.

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