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Чилвелл пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за болезни

15:32
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Защитник сборной Англии Бен Чилвелл пропустит ближайшие матчи национальной команды из-за болезни. Отдельно отмечается, что игрок не болеет коронавирусом, сообщает Sky Sports.

Сборная Англии 11 октября примет Бельгию в матче Лиги наций, а 14 октября — Данию.

Ранее Чилвелл присутствовал на вечеринке, которую устроили в честь дня рождения Тэмми Абрахама. Они нарушили правила карантина, после чего были вынуждены принести публичные извинения.

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