Чилвелл пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за болезни
Защитник сборной Англии Бен Чилвелл пропустит ближайшие матчи национальной команды из-за болезни. Отдельно отмечается, что игрок не болеет коронавирусом, сообщает Sky Sports.
Сборная Англии 11 октября примет Бельгию в матче Лиги наций, а 14 октября — Данию.
Ранее Чилвелл присутствовал на вечеринке, которую устроили в честь дня рождения Тэмми Абрахама. Они нарушили правила карантина, после чего были вынуждены принести публичные извинения.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.