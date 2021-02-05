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Чилвелл может покинуть «Челси»

13:45
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Защитник «Челси» Бен Чилвелл может покинуть команду, сообщает Daily Express.

По информации источника, 24-летний англичанин не входит в планы нового главного тренера «синих» Томаса Тухеля. Сообщается, что футболист может быть продан в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Чилвелл провел 23 матча за «Челси», на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1393691/Ben-Chilwell-Marcos-Alonso-Chelsea-Tuchel-Lampard-Chelsea-SNT

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