Чилвелл может покинуть «Челси»
13:45
Защитник «Челси» Бен Чилвелл может покинуть команду, сообщает Daily Express.
По информации источника, 24-летний англичанин не входит в планы нового главного тренера «синих» Томаса Тухеля. Сообщается, что футболист может быть продан в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Чилвелл провел 23 матча за «Челси», на его счету 2 гола и 5 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1393691/Ben-Chilwell-Marcos-Alonso-Chelsea-Tuchel-Lampard-Chelsea-SNT
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю