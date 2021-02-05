Чилвелл может покинуть «Челси»

Защитник «Челси» Бен Чилвелл может покинуть команду, сообщает Daily Express.

По информации источника, 24-летний англичанин не входит в планы нового главного тренера «синих» Томаса Тухеля. Сообщается, что футболист может быть продан в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Чилвелл провел 23 матча за «Челси», на его счету 2 гола и 5 результативных передач.