23-летний защитник «Лестера» Бен Чилвелл и 26-летний полузащитник «Аякса» Хаким Зиех — главные трансферные цели «Челси» на трансферное окно-2020, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Игрок сборной Англии Чилвелл рассматривается как замена 29-летнему Маркосу Алонсо, а марроканец Зиех интересует лондонцев как источник дополнительного креатива в атаке. Также, по информации ESPN, «синие» пытались договориться с 32-летним форвардом «Наполи» Дрисом Мертенсом, однако бельгиец дал понять, что не намерен покидать свою нынешнюю команду.

В сезоне-2019/20 Чилвелл провел 23 матча за «Лестер», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Зиех забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу в 29 матчах за «Аякс» в текущем сезоне. По оценке портала Transfermarkt.com, стоимость каждого из этих игроков равна 50 миллионам евро.